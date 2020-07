GdS: "Mercoledì 20.45 in tv c’è la finale. Reggiana freme. Bari: Di Cesare sì"

"Mercoledì 20.45 in tv c’è la finale. Reggiana freme. Bari: Di Cesare sì": guarda in Serie C La Gazzetta dello Sport. Con occhi sulla finalissima playoff che mette in palio la B: "Mercoledì alle ore 20.45 (diretta su Rai Sport) al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca la finale dei playoff di Serie C, che dirà il nome della quarta squadra promossa in B dopo Monza, Vicenza e Reggina. Di fronte i padroni di casa della Reggiana (in casa grazie al miglior coefficente) e il Bari, che si preparano così".