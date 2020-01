© foto di Federico De Luca

Guarda in casa Monza La Gazzetta dello Sport, con Christian Brocchi che ieri ha affrontato la Pro Vercelli di Alberto Gilardino: “Il Monza continua il volo ma Brocchi deve soffrire per battere l’amico Gila”. Prosegue poi: “La capolista passa anche sul campo della Pro Vercelli. Ricordi e tanti complimenti tra i due ex milanisti”.