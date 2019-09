GdS: "Monza da primato. Poker come nel '66. A Lecco per la storia"

© foto di Federico De Luca

"Monza da primato. Poker come nel '66. A Lecco per la storia": alla ricerca di un record il Monza di mister Cristian Brocchi. Tutto spiegato da La Gazzetta dello Sport: "Quattro vittorie su 4 per Brocchi, l’ultima volta 53 anni fa e fu B. Con 6 marcatori diversi, la coop del gol può battere altri record".