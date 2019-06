"Super Girelli fa volare l'Italia, tris bresciano per la cinquina". E' questo il titolo che il Giornale di Brescia dedica al calcio in prima pagina. Focus sul Mondiale femminile, con il successo dell'Italia sulla Giamaica col nettissimo risultato di 5-0, con Girelli per l'appunto e Galli a trascinare le azzurre agli ottavi di finale.