Giornale di Brescia, Balotelli: "Io accuso pochi scemi, non Verona"

© foto di Andrea Giannattasio

In prima pagina il Giornale di Brescia titola così con le parole di Mario Balotelli in risposta alla diffida presa per aver mancato di rispetto alla città di Verona: "Io accuso pochi scemi, non Verona. Sono italiano e sogno la Nazionale". La Procura di Verona ha aperto due fascicoli d'indagine per l'ipotesi di reato di istigazione alla discriminazione razziale, in merito alle dichiarazioni del capo ultrà dopo Verona-Brescia, e per gli ululati contro Mario Balotelli allo stadio Bentegodi".