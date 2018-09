Giornale di Brescia: "Bastano due lampi a Monza"

In principio è stata la Juventus, con il docu-film prodotto da Netflix, First Team. Archetipo del dietro le quinte di quel che c'è nel lavoro d'ogni giorno che avviene a telecamere spente. I giocatori che si confidano, le discussioni nell'alveo dello spogliatoio. E' stata una primogenitura...

Dallo Stadium a CR7, da First Team alla U23. I motivi per cui Totti ha consegnato il titolo alla Juventus. Il Manchester City e Guardiola intanto stravolgono il modo di raccontare il calcio

La Stampa: "Fiorentina maledetta, un altro ex morto di sla"

La Gazzetta dello Sport: "La carta Abodi per la svolta in Federcalcio"

Il Mattino titola: "Zielinski, l'arma in più del Napoli"

Il Messaggero titola: "C'è una Lazio che non piace"

Il Messaggero: "Karsdorp-Florenzi, la Roma in corsia"

Juve, La Gazzetta dello Sport: "Il piano di Allegri per far segnare CR7"

"Ad un Brescia al piccolo trotto bastano due lampi a Monza", si legge questa mattina sulle pagine del Giornale di Brescia . Vittoria per 2-1 in un test poco indicativo: Suazo mischia le carte, "solito" gol incassato nel finale.

