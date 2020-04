Giornale di Brescia: "Brescia e Atalanta uniti per il gol più importante"

"Brescia e Atalanta uniti per il gol più importante". Questo il titolo dell'edizione odierna del Giornale di Brescia. Bella iniziativa di una cooperativa di Darfo che ha raccolto i messaggi di ex giocatori di Atalanta e Brescia, unite più che in questo momento difficile per il nostro Paese e per le due città maggiormente colpite dalla pandemia di COVID-19.