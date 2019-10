© foto di Mattia Verdorale

"Brescia, pari senza gol ma brividi per Dessena". Questo il titolo con cui si apre la pagina del Giornale di Brescia questa mattina in edicola: "Primo punto al Rigamonti e primo pareggio in Serie A per il Brescia, che nel posticipo dell'ottava giornata chiude sullo 0-0 la sfida con la Fiorentina. Partita bella nel primo tempo, con un gol annullato ad Ayé per un fallo di mano di Tonali rilevato dal Var a inizio azione. Nella ripresa Corini si gioca la carta Balotelli, fuori dall'undici iniziale, ma non basta. Brutto infortunio per Dessena uscito in barella".