© foto di Luca Bargellini

Taglio basso sulla prima pagina del Giornale di Brescia dedicato alla vittoria delle Rondinelle di Eugenio Corini nel posticipo di Serie B andato in scena ieri al 'Picchi' di Livorno. "Brescia, colpo last minute per continuare a volare" è il titolo scelto dal quotidiano lombardo, che poi scrive: "Livorno piegato all'89' con gol di Romagnoli. E' di nuovo al comando da solo a +4 sulla terza".