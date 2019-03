© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una volta archiviata la sosta per le Nazionali il Brescia darà il via alla volata verso la Serie A. Uno sprint per il quale sarà decisivo l'apporto del 'Rigamonti'. Di questo il Giornale di Brescia parla sulle sue pagine sportive odierne: "Brescia, da primo in classifica a decimo per presenze allo stadio" è il titolo scelto dal quotidiano. "Il campionato può davvero decidersi in casa - si legge -, allora ha ragione Corini: serve un Rigamonti pieno".