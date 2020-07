Giornale di Brescia: "Il Brescia non c'è più: perde anche col Parma in vacanza"

Sconfitta casalinga per il Brescia che, già retrocesso, si arrende anche al Parma. Al "Rigamonti" la squadra di D'Aversa ha vinto per 2-1 grazie ai gol di Darmian e Kulusevski. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna del Giornale di Brescia: "Il Brescia non c'è più: perde anche col Parma in vacanza".