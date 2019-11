Giornale di Brescia: "L'Italia con la regia di Tonali fa 9 gol all'Armenia"

© foto di Andrea Giannattasio

"L'Italia con la regia di Tonali fa 9 gol e travolge l'Armenia". Titola così il Giornale di Brescia in prima pagina in taglio alto questa mattina in edicola. Titolo dedicato al centrocampista delle Rondinelle che ieri sera è stato uno dei titolari nella vittoria degli azzurri contro l'Armenia: "L'Italia chiude il girone di qualificazione ad Euro 202 travolgendo 9-1 l'Armenia a Palermo. Come contro la Bosnia, anche ieri il centrocampista del Brescia Sandro Tonali è partito titolare ed è rimasto in campo tutta la gara".