Pareggio esterno per il Brescia che a Cremona non va oltre lo 0-0. Le Rondinelle, che avevano già festeggiato la A la settimana scorsa, ora sono aritmeticamente prime in B. Questo il titolo in taglio basso dell'edizione odierna del Giornale di Brescia: "Brescia, il pareggio a Cremona vale lo scudetto della B".