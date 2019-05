Giornale di Sicilia apre: “Per il Palermo è il giorno del giudizio”

Spazio in prima pagina del Giornale di Sicilia al Palermo che oggi vivrà una giornata importantissima, cruciale, per il proprio futuro. È infatti attesa nella giornata odierna attende la decisione della Corte Federale d’Appello sulla retrocessione in Serie C per illeciti finanziari decisa in primo grado. “Per il Palermo oggi è il giorno del giudizio” è il titolo del quotidiano isolano. Alla decisione sono legati i destini anche di Foggia, Salernitana e Venezia che attendono di sapere se dovranno o meno giocare i play out per evitare la retrocessione.