Giornale di Sicilia: "Bufera sul Palermo, c'è l'incubo penalizzazione"

© foto di Simone Lorini

E' arrivato ieri per il Palermo il deferimento per irregolarità gestionali e amministrative. Il Giornale di Sicilia oggi in edicola dedica ampio spazio alla vicenda, anche in prima pagina: c'è l'incubo penalizzazione per i rosanero, che già non sono messi benissimo in classifica in ottica promozione diretta, mentre i playoff sono praticamente in tasca. E' chiaro che una pesante punizione in classifica metterebbe a rischio anche quest'ultimi.