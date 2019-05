Giornale di Sicilia: “Il Palermo perde il primo round”

Spazio in prima pagina sul Giornale di Sicilia alla decisione della Corte Federale d’Appello che ieri sera ha rigettato il ricorso del Palermo sul rinvio dei play off. “Il Palermo perde il primo round. Niente play off” è il titolo scelto dal quotidiano siciliano che ora punta lo sguardo a giovedì quando ci sarà l’udienza per evitare la retrocessione in Serie C decisa in primo grado per gli illeciti finanziari dell’era Zamparini.