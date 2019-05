"Il Palermo vince e spera ancora". Questo il titolo in prima pagina del Giornale di Sicilia. I rosanero di Rossi hanno superato 2-1 l'Ascoli al "Del Duca" e hanno avvicinato il Lecce che aveva osservato un turno di riposo. Per la seconda promozione in A si deciderà tutto all'ultima giornata.