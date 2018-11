Giornale di Sicilia: "Nestorvski e Moreo gemelli del gol"

“Ho avuto un infortunio ma ora è passato, sono carico è motivato per fare bene da qui alla fine. La prima impressione è positiva, il calcio belga a livello di qualità e intensità mi ha dato buone indicazioni. È un po’ all’inglese”. Così a TuttoMercatoWeb il difensore di proprietà...

Roma, Perotti part-time in gruppo. Migliora Lorenzo Pellegrini

Ct Belgio: "Praet non gioca contro l'Islanda, decisione precauzionale"

Lazio, Milinkovic col Milan ci sarà. Nulla di grave per Caicedo

Juve, ripresi gli allenamenti: Bernardeschi in dubbio con la SPAL

Roma: cerimonia a Totti per Hall of Fame prima della sfida col Real

Graziani: "Immobile deve giocare in Nazionale"

Milan, Alen Halilovic a segno con la Croazia Under 21

"Da quando Baggio non gioca più". Divin Codino al concerto di Cremonini

Manolas costretto a uscire dopo 28' in Grecia-Finlandia per infortunio

Ascoli, torna D'Elia. Lavoro a parte per Rosseti e Ganz

Inghilterra, il saluto di Rooney: "Viaggio che non dimenticherò mai"

In vista del big match alla ripresa contro l'Hellas Verona il Giornale di Sicilia parlando di Palermo si concentra sull'attacco della formazione di Roberto Stellone . Un tema che trova spazio anche sulla prima pagina del quotidiano con il titolo "Nestorvski e Moreo gemelli del gol".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy