Giornale di Sicilia: "Rosa in campo per la A con l'incubo della C"

"Rosa in campo per la A con l'incubo della C". Il Giornale di Sicilia apre così la propria edizione odierna, con attenzione particolare alla situazione del Palermo. Richieste pesanti della procura FIGC, che ha chiesto la retrocessione dei rosanero e la radiazione di Maurizio Zamparini. Oggi c'è il Cittadella, entro martedì la sentenza.