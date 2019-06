Spazio alla situazione in casa Palermo dopo la videoconferenza di Salvatore Tuttolomondo di ieri e le parole del sindaco della città Leoluca Orlando sulla prima del Giornale di Sicilia che titola: “Arkus non s’arrende: il Palermo in regola”. Mossa disperata di Tuttolomondo che assicura: “Abbiamo la fideiussione”. Ma Balata della Lega B ribatte: “I termini sono perentori, non credo ci siano margini per l’iscrizione. Orlando: “Vicenda surreale, c’è rabbia. Basta avventurieri”.