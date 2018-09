Le 20 squadre di Serie A cominciano a recuperare pezzi importanti in vista della ripresa del campionato. Molti calciatori impegnati nelle partite con le selezioni nazionali, infatti, stanno rientrando alla base. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA Giornata...

Serie A, live dai campi - Frosinone, differenziato per Campbell e Molinaro

Corriere dello Sport in apertura: "Rivoluzione Agnelli"

Il Messaggero: "La Serie B resta a 19 nonostante il no di Frattini"

Cancelo al Corriere di Torino: "Italia? Non mi sembra tanto indietro"

Nicola al Corriere di Torino: "Valencia ostacolo tosto per la Juve"

Corriere dello Sport: "Non ci sono più italiani in campo"

Italia, Corriere della Sera: "Belotti la soluzione, non per Mancini"

Atalanta, Corriere di Bergamo: "Dubbio Toloi per la SPAL"

Corriere di Bologna: "Caccia al gol perduto, Inzaghi spera in Palacio"

Tuttosport e Agnelli: “Dal 2021 via alla terza coppa europea”

Chievo, Campedelli a Roma per l'udienza sulle plusvalenze col Cesena

Corriere dell'Umbria: "Beffa Ternana, il Coni la lascia in C"

"Rosa beffati. Addio Serie A". Il Giornale di Sicilia titola così sulla pubblicazione delle motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI relativa al caso Frosinone-Palermo: i rosanero, spiega il quotidiano, hanno avuto ragione, ma la situazione è cristallizzata e il club resta in B. Che, per la cronaca, rimane a 19 squadre.

