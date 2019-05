Attenzione rivolta al verdetto del Tribunale Federale sul Palermo, prevista per oggi, nella prima pagina del Giornale di Sicilia in edicola. “Il Palermo ritrova i tifosi. Sentenza, fiato sospeso” titola il quotidiano siciliano che poi continua: “La procura ha chiesto la retrocessione, ma potrebbe essere inflitta una penalizzazione. La società punta sulla non procedibilità”. Una sentenza attesa da tutta la Serie B perché potrebbe cambiare radicalmente la classifica sia in zona play off sia in zona retrocessione/play out. All’interno spazio anche al fondo intitolato: “I rosanero non possono pagare per tutti”.