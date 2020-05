Il Centro apre col calcio in prima pagina: “Pescara riparte, prima tappa la Juve Stabia”

“Pescara riparte, prima tappa la Juve Stabia”, titola così in prima pagina Il Centro in edicola che poi all'interno continua: “I biancoazzurri di Legrottaglie torneranno in campo all'Adriatico contro i campani”. Il patron Sebastiani: “Bene così, ma ora va trovata la soluzione per i contratti”.