Il Centro apre con Kastanos: “Io, CR7 e la caccia”

Lunga intervista a Il Centro per il centrocampista cipriota Grigoris Kastanos del Pescara che parla a 360 gradi non solo del calcio e degli obiettivi con la maglia biancoblù, ma anche delle sue passioni. “Io, CR7 e la caccia. A Pescara per il colpo Serie A” è il titolo scelto dal quotidiano. “Debuttare in Serie A è stato bello, ora spero di tornarci con questa maglia. Idolo? Modric del Real Madrid. Allegri è un vero maestro. A Torino sono cresciuto grazie all’aiuto di tanti campioni come Cristiano Ronaldo, un giocatore davvero super. - continua il cipriota – Col Trapani bisogna vincere per risalire la classifica, supereremo anche questo momento negativo”.