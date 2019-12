Il Centro in edicola apre con un’intervista al centrocampista e capitano del Pescara Ledian Memushaj che fin dal titolo rivela i suoi obiettivi: “La A con il Pescara e il Mondiale in Qatar”. La bandiera del club abruzzese, al suo quinto anno in biancoazzurro, parla di presente e futuro: “Nel 2022 chiuderò la mia carriera qui, ma prima ho due obiettivi. Voglio tornare in Serie A e giocare il Mondiale in Qatar. - continua l’albanese – Il torneo quest’anno è livellato, possiamo arrivare in alto. Ma dobbiamo avere fame e grinta come l’Inter di Conte, mai sazi e sempre sul pezzo. Zauri? Mi ricorda molto Oddo”.