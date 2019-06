Il Centro apre con Zauri: "Il mio Pescara non vi deluderà"

“Il mio Pescara non vi deluderà”. Queste le parole del neo tecnico del Pescara Luciano Zauri evidenziate in prima pagina da Il Centro. All'interno altri stralci della conferenza stampa tenutasi ieri: "Amo il bel gioco, sarà un Delfino sprint. Mi piace molto il 4-3-3, ma non sono un integralista. Attacco da rifondare, Fiorillo intoccabile. - conclude Zauri - È una grande occasione, Prandelli e Rossi i miei maestri".