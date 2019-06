Il Centro: “Galano e Da Cruz. Pescara mette le ali”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spazio al mercato in casa Pescara in vista della prossima stagione quando sulla panchina abruzzese siederà Luciano Zauri. Il club di Sebastiani guarda con grande interesse al Parma per rinforzare il reparto delle ali: Cristian Galano, di rientro dall’esperienza a Foggia, Alessio Da Cruz, allo Spezia negli ultimi sei mesi, e Mattia Sprocati gli obiettivi del Pescara. Per tutti e tre, scrive Il Centro sono stati effettuati già dei sondaggi. Visionati anche due giovani del Torino come Rauti e Millico. In uscita c’è sempre capitan Brugman che è finito nel mirino della Cremonese. Per l’attacco proposto Montalto.