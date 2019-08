Spazio al mercato del Pescara su Il Centro in edicola che titola sull’arrivo del giovane Keba Coly, classe ‘98, dalla Roma. L’esterno offensivo arriva in prestito ed è una vera e propria scommessa visto che viene da un’annata travagliata con la maglia dell’Ascoli a causa di un infortunio. Poi spazio anche alle altre mosse di mercato: “A centrocampo sondaggio per Thorsby, si insiste per Valzania. Restano calde le piste Matos e Di Gaudio. Dall’Udinese possono arrivare anche Bacic e Ingelsson. - continua il quotidiano – Speranze per Gabbia. Il Milan può liberarlo se prende Demiral”.