"L'Italia strapazza la Bosnia". Così titola l'edizione odierna de Il Centro a proposito della Nazionale italiana in prima pagina in taglio alto. Il ct azzurro Roberto Mancini dopo la vittoria per 3-0 contro la Bosnia, fa dieci vittorie su dieci e supera Pozzo. Tra l'Italia in gol: Insigne, Acerbi e Belotti.