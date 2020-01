© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spazio all’addio del centrocampista Josè Machin, uno dei protagonisti del girone d’andata, in casa Pescara sulle pagine de Il Centro che titola: “Machin a sorpresa saluta. Pescara beffato dal Monza”. “Il guineano di proprietà del Parma (7 gol finora) va in Serie C dal club di Berlusconi. - si legge nel sottotitolo – La società stringe per Firenze della Salernitana, assalto a Melchiorri del Perugia”.