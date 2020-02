vedi letture

Il Centro: “Pescara, assalto al Cittadella. Bojinov: non vi deluderò”

Campo e mercato sulla prima pagina de Il Centro in edicola con l’anticipo di questa sera e l’arrivo di Valeri Bojinov per rinforzare l’attacco nella giornata di ieri. “Pescara, assalto al Cittadella. Bojinov: Non vi deluderò” è il titolo scelto dal quotidiano abruzzese. All’interno altre parole del bulgaro: “Sudore e gol per Pescara, voglio l’Adriatico come una bolgia”.