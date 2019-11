Il Centro su Perugia-Pescara: “Oddo-Zauri, amici contro”

Spazio alla sfida nella sfida fra Massimo Oddo e Luciano Zauri nelle pagine sportive de Il Centro in vista di Perugia-Pescara. “Oddo-Zauri, amici contro. Dal mare alla A: che sfida” è il titolo scelto dal quotidiano che analizza come i due, compagni alla Lazio, si sfidino per la prima volta da allenatori. Oddo, pescarese di nascita, è un ex della sfida visto che iniziò proprio a Pescara la sua carriera da allenatore e scelse proprio Zauri come suo collaboratore.