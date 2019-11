Spazio al mercato del Pescara nelle pagine dello sport de Il Centro in edicola che si sofferma sulla caccia all’attaccante in casa abruzzese con due nomi su tutti. “Il Pescara pensa a Tutino e La Mantia” è il titolo del quotidiano che parla di ritorno di fiamma per l’attaccante in forza all’Hellas, ma spiega come sia il bomber del Lecce il vero sogno proibito della dirigenza.