“Zauri pensa alla difesa a 3, ma dipende da Bettella”, titola così Il Centro in edicola guardando alle ultime garte del 2019 del Pescara. “Si profilano nuovi cambiamenti nella formazione, fuori l’attaccante Borrelli. - si legge nel sottotitolo in vista del Frosinone – Drudi in campo dall’inizio, se non ce la fa l’under 21 azzurro pronto Vitturini”.