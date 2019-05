Il Centro titola: “Pescara, parte l’assalto alla A”

“Pescara parte l’assalto alla A”. Titola così Il Centro in edicola in vista della gara di questa sera fra gli abruzzesi e l’Hellas Verona valida per l’andata della semifinale play off di Serie B. Al seguito della squadra di Pillon ci saranno 540 tifosi.

All’interno il confronto fra le due squadre con i numeri del campionato che vedono le due squadre pari in quanto a reti subite (46) con i pescaresi che però ne hanno segnata una in più (50 contro 49) anche grazie al cannoniere Leonardo Mancuso a segno 19 volte in stagione contro le 10 reti di Giampaolo Pazzini, migliore goleador degli scaligeri.