© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina apre in prima pagina con Napoli-Juventus titolando: "Allan in pressing: morderemo la Juve". San Paolo blindato per la sfida alla capolista. I tifosi bianconeri sono attesi al porto. Intanto il centrocampista brasiliano, fresco di nuova convocazine dal ct Tite, è pronto per interrompere la corsa dei bianconeri.