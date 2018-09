Il Corriere del Mezzogiorno: "Azzurri nelle Nazionali, il conto è salato"

Le Roi rimase senza scettro Mondiale ma quella Francia, nel 1984, fu capace di vincere il titolo Europei. I quarti al Mondiale nel 1982, ko in semifinale nel 1986 contro la Germania Ovest. Poi finì l'era di Michel Platini, di Alain Giresse e nacquero i Galletti senza cresta di Eric...

Crisi Italia: da Platini a Mbappè, come è uscita la Francia dalla crisi

Francia-Olanda 2-1, l'Equipe in prima pagina: "C'è goia"

La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "L'Italia non s'è desta"

Il Corriere della Sera sull'Italia: "Sono già in crisi gli azzurri di Mancini"

Il QS critica l'Italia dopo il ko in Portogallo: "Ma quando vinciamo?"

Il Mattino: "Italia sempre in bianco"

La Nuova Ferrara: "Emozione Lazzarri: in campo con l'Italia"

Repubblica: "L'Italia non esce più dall'incubo mondiale"

A Bola celebra la vittoria del Portogallo sull'Italia: "Ali per volare"

Il Corriere di Bologna sullo stadio: "Tempi brevi per l'accordo"

Genoa, Il Secolo XIX: "Pandev non tramonta. E Ballardini lo esalta"

Il Corriere Fiorentino sull'Italia: "Chiesa non brilla"

Il Corriere dello Sport e i nuovi vertici federali: "Marotta for president"

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Azzurri nelle Nazionali, il conto è salato". Sublussazione per Mertens che però si allena regolarmente e i media belgi minimizzano l'accaduto. Chiriches invece è già stato operato al crociato: cinque i mesi di stop previsti prima del rientro.

