Il Corriere del Mezzogiorno: "Dalle minacce alla porta bruciata, Gentile lascia il Foggia"

"Dalle minacce alla porta bruciata, Gentile lascia il Foggia" scrive Il Corriere del Mezzogiorno parlando del 'caso Foggia'. A Gentile è stata incendiata la porta di ingresso della propria abitazione e ora il calciatore intende andare via da Foggia. Il centrale rossonero stava trascorrendo la serata sul divano insieme alla moglie mentre i figli - di 3 e 7 anni - dormivano in un'altra stanza, quando ha sentito dei rumori analoghi al legno che brucia. Il giocatore ha aperto la porta con l'aiuto di un vicino e poi ha spento l'incendio con secchi e tazze, in attesa dell'arrivo della polizia. Sono state avviate delle indagini e lo stesso Gentile ha fatto delle ipotesi, ricollegando l'incendio ad alcuni problemi avuti con una parte della tifoseria, per la sua vicinanza all'attuale società e il suo ruolo di collaboratore tecnico. "Per lasciare tranquilla la squadra ho rinunciato alla fascia e al ruolo di collaboratore tecnico - racconta - Una scelta dolorosa per il bene della squadra e della città. Ora devo pensare alla mia famiglia e alla sua sicurezza. Meglio andare via ma questa città non merita di essere infangata da questi delinquenti".