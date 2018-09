© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Il turnover di Ancelotti parte da Milik". Per gli azzurri sono previste sette gare nei prossimi 22 giorni e il polacco non potrà giocarle tutte. Contro la Fiorentina, giocherà lui, mentre in Champions ci sarà spazio per Mertens, che invece coi viola partirà dalla panchina.