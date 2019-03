© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Insigne alza il tiro: futuro in un top club". I retroscena dello sfogo dopo il gol contro il Sassuolo. Il Napoli lo ha blindato ma non ha nessuna clausola. C'è chi lavora per trovargli una nuova collocazione, ma non se ne parla per meno di 100 milioni. Nel frattempo lui è pronto a continuare a "dare tutto", ma il futuro è un po' più incerto.