Il Corriere del Mezzogiorno: "Insigne graziato per Natale. E l'arbitro Massa resta a riposo"

Niente stangata per Lorenzo Insigne dopo il rosso diretto in Inter-Napoli. Il giudice sportivo, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, ha definito irrispettosa e non irriguardosa l'espressione che il capitano azzurro ha rivolto all'arbitro Massa. La sanzione inflitta è un turno di squalifica con un'ammenda di 10 mila euro. Il provvedimento è stato accolto positivamente da Insigne che nel post partiti a Milano aveva chiesto anche scusa all'arbitro. Massa intanto in questo weekend di campionato è stato stoppato e non arbitrerà.