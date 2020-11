Il Corriere del Mezzogiorno: "Lo stadio San Paolo sarà 'Maradona'. L'iter è già partito"

"Lo stadio San Paolo sarà 'Maradona'. L'iter è già partito", scrive il Corriere del Mezzogiorno. Non poteva che finire così, con l'omaggio a Diego Armando Maradona. Lo ha deciso il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Ci sono state altre deroghe illustri in passato, come per Pino Daniele, cui fu intitolata l'ex Vicoletto Donnalbina. Il nome del Pibe de Oro potrebbe essere assegnato anche alla "Bombonera" del Boca Juniors, squadra in cui è cresciuto. Maradona era anche cittadino onorario di Napoli, quindi iscritto all'anagrafe del Comune partenopeo dal 5 luglio 2017. Intanto Alessandra Clemente, che ha la delega assessorile alla Toponomastica, ha contattato il prefetto di Napoli, Marco Valentini, a cui spetta concedere la deroga per l'intitolazione prima dei 10 anni. Il sindaco inoltre ha proclamato il lutto cittadino, che scatterà nel giorno dei funerali di Diego in Argentina: in quel momento, le bandiere di Palazzo San Giacomo saranno calate a mezz'asta e sarà anche osservato un minuto di silenzio.