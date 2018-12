Il Corriere del Mezzogiorno: "Milik gela l'Atalanta"

© foto di Ospite

Il Corriere del Mezzogiorno apre in prima pagina con la vittoria del Napoli nel posticipo della 14a giornata di Serie A: "Milik gela l'Atalanta. Gli azzurri non mollano". Vittoria per 2-1 a Bergamo: staccata l'Inter, che adesso è a -3. Ancelotti al termine della partita: "Un bel segnale dal pubblico bergamasco".