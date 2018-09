Il Corriere del Mezzogiorno: "Numeri come la Juve. Napoli più vicino"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina, in vista della sfida tra Juventus e Napoli prevista per domani apre le proprie pagine sportive titolando: "Numeri come la Juve. Il Napoli è più vicino". Con il cambio di passo di queste ultime giornate gli azzurri si sono avvicinati ai bianconeri e all'Allianz Stadium proveranno a mettere a segno il colpaccio per riprendere in classifica la squadra di Allegri.