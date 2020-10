Il Corriere del Mezzogiorno: "Petagna butta via l'etichetta di riserva. E sogna la Nazionale"

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul bomber Andrea Petagna: "Butta via l'etichetta di riserva. E sogna la Nazionale". I 29 gol in due stagioni con la maglia della Spal non erano bastati per spazzare via le perplessità. Poi però a gennaio il Napoli ha promesso al suo procuratore Riso che avrebbe fatto parte della rosa: l'azzurro partenopeo va conquistato ogni giorno, l'azzurro della Nazionale è un obiettivo che l'attaccante ha in testa, è il suo sogno.