Il Corriere del Mezzogiorno su Hamsik e Callejon: "Il gol perduto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Callejon e Hamsik, il gol perduto". Per la prima volta a secco sia lo spagnolo che lo slovacco, che in coro dichiarano: "Adesso mandiamo in rete gli altri". Infatti i due guidano la classifica degli assist. Lo spagnolo però rivela: "Mia moglie mi dice di svegliarmi perché non ho ancora segnato".