Il Corriere del Mezzogiorno sul Napoli: "C'è in gioco l'oro degli ottavi"

© foto di Lazzerini

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina dedica alla Champions League un intero speciale, con il Napoli che domani affronterà il PSG a caccia di una qualificazione che fino a poche settimane fa pareva impossibile: "C'è in gioco l'oro degli ottavi". Il passaggio del turno non è importante solo per la questione sportiva, ma anche per i conti del club di De Laurentiis.