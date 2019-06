Il Corriere del Mezzogiorno sul Napoli: "Cessioni, gli indiziati"

© foto di Pietro Lazzerini

All'interno del Corriere del Mezzogiorno di questa mattina troviamo un approfondimento sul mercato in uscita del Napoli: "Cessioni, gli indiziati". Le trattative degli azzurri passano anche dagli addii che possono arricchire il budget. Insigne è l'ago della bilancia per l'acquisto di Lozano. De Laurentiis valuta "Il Magnifico" almeno 80 milioni di euro. In bilico anche Allan, cedibile per 60 milioni, e Ghoulam che per 25 milioni potrebbe lasciare la Campania.