Il Corriere del Mezzogiorno sul Napoli: "La dura legge del gol"

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina si concentra sulla fase offensiva del Napoli titolando: "La dura legge del gol". Gli azzurri hanno all'attivo 26 reti, ma 11 sono arrivate in tre partite. E se mancano Insigne e Mertens, non c'è altra giocata vincente che possa cambiare il risultato. Ancora non ci sono i guizzi da parte dei centrocampisti e neanche da parte dei difensori su calcio piazzato.