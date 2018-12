Il Corriere del Mezzogiorno titola: "Il Napoli e la grande occasione"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Il Napoli e la grande occasione". Ancelotti avverte i suoi in vista di Juventus-Inter: "Con il Frosinone punti pesanti. Approfittiamo del big match dell'Allianz Stadium". Intanto, per quanto riguarda la formazione, Meret è pronto per tornare in campo.